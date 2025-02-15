المؤبد لـ 6 متهمين في كفر الشيخ بتهمة السرقة بالإكراه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، بمعاقبة 6 متهمين بواقع 3 حضوريًا بينهم سيدة، و3 آخرين غيابيًا، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بسرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص بطريق الإكراه، وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبوزيد، وعبدالرحمن محمد الشهاوي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 25339 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3540 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، أحال كل من "شريف.ك.م.م"، 41 عامًا، ويقيم بقرية الشيخة نفيسة التابعة لمركز سيدي سالم، و"خالد.ل.ع.ا"، 28 عامًا، ويقيم بقرية الناصرية التابعة لمركز الرياض، و"أحمد.م.ا.أ"، 40 عامًا، ويقيم بقرية محلة القصب، التابعة لمركز كفر الشيخ.

وإحالة "عمرو.أ.ع.ح"، 32 عامًا، ويقيم بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، و"هدير.ا.ي.إ.ن"، 26 عامًا، وتقيم بقرية الناصرية التابعة لمركز الرياض، و"السيد.م.ا.ع.س"، 26 عامًا، ويقيم بقرية شالما التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من قرار إحالة المدانين الستة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أن في يوم 23 أغسطس 2024 سرق المتهمون الثاني، والثالث، والرابع، والخامس مبلغ مالي قيمته 180 ألف جنيه مملوكًا للمدعو "عمرو .ق. ف.ع"، حال كونه في حيازة المجني عليه "محمد. ص. م.ع، بطريق الإكراه الواقع عليه.

وجاء ذلك عندما استقلت معه المتهمة الخامسة السيارة قيادته بناء على اتفاق مسبق مع باقي المتهمين على زعم توصيلها الى منزلها وما إن وصل الى مكان خال من المارة طلبت منه التوقف، وفوجئ بالمتهم الثاني بمباغتته مشهرًا في وجهه السلاح الأبيض "مطواة" وطوق به رقبته مهددًا إياه بإزهاق روحه؟

وأدى ذلك إلى استحالت مقاومته له فأبعده في إحدى الأراضي الزراعية بمعاونة المتهم الثالث، فيما قام المتهم الرابع بالاستيلاء على المبلغ المالي المذكور ولاذوا جميعًا بالفرار وكان ذلك ليلا بالطريق العام.

ووجه للمتهمين الستة تهمة حيازة وإحراز سلاحًا أبيض "مطواة" مما يستخدم في الاعتداء على أحد الناس دون مسوغ قانوني أو من من الضرورة الحرفية أو المهنية.

أما المتهم الأول اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن اتفق مع المتهمين من الثانى حتى الخامس و حرضهم على ارتكابها، وأوعز إليهم بالمخطط الإجرامي لتنفيذها بأن حدد دور المتهمة الخامسة في استدراج المجني عليه محمد صلاح محمد عبد اللطيف إلى محل الواقعة.

واستعان المتهم بباقي المتهمين في الاستيلاء على المسروقات كرهًا عن المجني عليه، وساعدهم على ذلك بأن أمدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لإتمامها بأن أخبرهم بخط سر المجني عليه ومكان وزمان وجوده حال حيازته المبلغ المالي محل السرقة فوقعت الجريمة.