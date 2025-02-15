قرار تأديبي صارم.. جامعة جنوب الوادي تعاقب نائبة برلمانية بسبب الغش في الامتحانات

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قرر مجلس التأديب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، حرمان طالبة برلمانية في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق من دخولها "ترم" في دراستها، وذلك على خلفية واقعة تحرير محضر غش لها بعد ضبطها بسماعات أذن خلال الامتحانات في 8 يناير من عام 2024.

وقال مصدر مسئول بجامعة جنوب الوادي أن الطالبة عضو في مجلس النواب المصري، ومن محافظة أسيوط، وتدرس انتساب كلية الحقوق في الفرقة الثالثة وبعد واقعة الغش لما تحضر إلى الجامعة مرة أخرى حتى قرر مجلس التأديب حرمانها "ترم" من دراستها.

يٌذكر أن جامعة جنوب الوادى قد أصدرت بيانا يتضمن أنه في يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024 م، وأثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة «انتساب عام» بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر «القضاء الإداري»، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة «مدرس مساعد» سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.

وأضاف البيان أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب حاليا، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان. وعند تدخل مراقبة الدور «أستاذ مساعد» لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

وعلى إثر ذلك، جرى تحرير محضر إثبات حالة وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقًا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.