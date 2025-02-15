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يوم حزين في الغربية.. ربة منزل تلقى مصرعها أثناء تنظيف تكييف منزلها

06:25 م السبت 15 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية كفر المنشي التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وفاة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثالث، بعد أن اختل توازنها أثناء تنظيف التكييف.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث أثناء تنظيف التكييف، بقرية كفر المنشي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن السيدة تدعى " رانيا. ال. ط" 27 عاما، مقيمة بقرية كفر المنشي، توفيت نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بعد أن اختل توازنها أثناء تنظيف التكييف.

وقال أحد شهود العيان، إن السيدة المتوفاة لديها طفل رضيع لم يتجاوز عمره شهر وهي متزوجة منذ 5 سنوات وجرى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب الإنتهاء من صلاة العصر، فيما اتخذت السلطات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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مديرية أمن الغربية قرية كفر المنشي مصرع سيدة إسعاف تنظيف تكييف
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