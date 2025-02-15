50 جنيهًا أشعلت نار القتل.. الحكم على أب وأبنائه الذين أنهوا حياة حداد في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، اليوم السبت، حضوريًا بمعاقبة أب وابنيه بالسجن لمدة 7 أعوام، عما أسند إليهم بقتل حداد عمدًا دون سبق إصرار أو عمد، بسبب خلافات مالية بينهم قدرها 50 جنيهًا، وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين فاروق سعد بسطويسي، ومحمد كمال الديب، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية 35171 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 3431 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، أحال المدعو "خليفة.ع.م.خ.ج"، 22 عامًا، ويقيم بعزبة جابر التابعة لمركز سيدي سالم، وشقيقه "علاء"، 24 عامًا، ووالدهما "عيد.م.خ.ج"، 51 عامًا، ويقيمان بقرية كوم الدهب، التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ بأنهم في يوم 20 أكتوبر 2024 المتهم من الأول الثاني قتلا عمدًا المجني عليه علي محمد نجيب عطية، من غير سبق إصرار أو ترصد وذلك بان ابتدره المتهمان بضربتين مستخدمين في ذلك "قطعة حديدية".

واستقرت الضربتين في رأسه فطرحاه أرضًا وانهالا عليه بضربات عدة استقرت في عموم جسده فحدث ما ألم به من إصابات اوراها وصفًا تقرير الصفة التشريحية خاصته والتي كان من شأنها أن أودت بحياته.

أما المتهم الثالث اشترك بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن أوعز إليهما بالتعدي على المجني عليه فتعديا عليه تحت ذلك الإيعاز والتحريض بأن وجه إليه ضربات عدة استقرت في عموم جسده فأحدث إصابته التي أودت بحياته فوقعت الجريمة تامة بناء على ذلك التحريض.