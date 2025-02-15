تداول 19 ألف طن بضائع وسفر 2265 راكبا عبر موانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:



سجلت موانئ البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في حركة تداول البضائع الصب، حيث استقبلت الموانئ 11 سفينة تجارية، وحقق تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، إلى جانب سفر ووصول 2265 راكب عبر الخط الملاحي "نويبع- العقبة".

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 4500 طن بضائع، 596 شاحنة و53 سيارة، وشملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع، 670 شاحنة و12 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين أمل ودليلة، فيما استقبل الميناء أمس أربع سفن هي الحرية وبوسيدون اكسبريس، سينا ودليلة بينما غادرت ثلاث سفن وهي سينا ودليلة و Alcudia Express



وجرى تداول 4800 طن بضائع و450 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لـ 4 سفن وهي كوين نفرتيتي ، بريدج ، آور وآيلة.









