150 طن مواد غذائية وبطاطين.. قافلة مساعدات من جنوب سيناء لأهالي غزة

جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد اللواء خيري حسين، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء سامح المتولي، السكرتير المساعد، اليوم السبت، قافلة المساعدات التي جرى تجهيزها لإغاثة أشقائنا في غزة، استعدادًا لانطلاقها غدًا إلى معبر رفح البري، وذلك بحضور المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأشاد السكرتير العام، بالتجهيزات التي قام بها شباب وأبناء المدينة لإعداد كراتين الطعام، وتجهيزها لوضعها على الشاحنات، بمشاركة فرق الكشافة والطلائع، من مديرية الشباب والرياضة، مشيدًا بدور مديرية الشباب والرياضة في التجهيز والإعداد الذي جرى تحت إشرافها.

وأوضح السكرتير العام، أن القافلة تتضمن مياه معدنية، ومواد غذائية "سكر، أرز، دقيق، مكرونة، سمن، زيت، مربى، ملح، فول، بلح"، إضافة إلى عدد من البطاطين والألحفة، بإجمالي 150 طن مواد غذائية، جرى تحميلها على 15 شاحنة لتنطلق من استاد طور سيناء غدًا إلى معبر رفح، ومنه إلى غزة لتوزيعها على مواطني غزة.

وأشار إلى أنه شارك في هذا العمل العظيم، مواطني المدينة، وبعض الجمعيات الأهلية، والوزارات، والمحافظة، ومؤسسات المجتمع المدني، والهلال الأحمر.







