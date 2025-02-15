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محافظ بورسعيد للمواطنين: "متدفعوش فلوس لعمال النظافة"

02:47 م السبت 15 فبراير 2025

اللواء محب حبشي

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

طالب اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، المواطنين، اليوم السبت، بعدم دفع أي مبالغ مالية لعمال النظافة بالشركة التي تعاقدت معها المحافظة عند القيام بالجمع المنزلي من العمارات السكنية.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم وجهود ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أنه تم التعاقد مع شركة مصرية متخصصة في جمع ونقل القمامة، وسوف تبدأ أعمالها في محافظة بورسعيد لفترة تجريبية من أول مارس المقبل.

وشدد على على توعية المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية لعمال النظافة بالشركة، مؤكدا أنه تتحمل محافظة بورسعيد المبالغ المالية المخصصة للشركة بالكامل.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بالتعاون المثمر مع الشركة في أعمالها حتى يشعر المواطن بالتغيير الجذري في هذا الملف.

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اللواء محب حبشي عمال النظافة محافظ بورسعيد
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