طلاب طب أسيوط يطلقون مبادرة ''معًا ضد الأورام'' لدعم الأطفال مرضى السرطان

الأقصر - محمد محروس:

أطلق طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط مبادرة "معًا ضد الأورام" لدعم الأطفال مرضى السرطان في صعيد مصر، وذلك خلال زيارتهم لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، حيث قدموا الدعم المعنوي للأطفال المرضى خلال رحلتهم العلاجية.

وشهدت الزيارة اطلاع الطلاب على أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بأنواع الأورام المختلفة، بالإضافة إلى التقنيات المتطورة في مجال التشخيص والعلاج. كما تم التأكيد على أهمية الدور التوعوي في المجتمع، وتعزيز الوعي بالكشف المبكر والفحص الدوري، لما له من تأثير كبير في رفع معدلات الشفاء من الأورام. كذلك، تم توعية المواطنين بالسلوكيات الضارة والعادات الغذائية والصحية الخاطئة التي قد تسهم في الإصابة ببعض أنواع الأورام.

من جانبه، أكد الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن المرحلة الحالية تشهد طفرة في علاج الأورام والبحوث الطبية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام في صعيد مصر، في ظل الاهتمام والدعم الذي يحظى به هذا القطاع من مختلف فئات المجتمع.

ورحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة طلاب طب أسيوط للمستشفى، مشيدًا بحرصهم على دعم الأطفال المرضى الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى. كما ثمن دور المؤسسات التعليمية والحكومية في مساندة المستشفى، التي تلعب دورًا محوريًا في مواجهة الأورام ورفع نسب الشفاء.