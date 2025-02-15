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محافظ الأقصر لسفير ماليزيا: نسعى لزيادة الغرف الفندقية إلى 15 ألفًا وتعزيز الاستثمارات السياحية

02:27 م السبت 15 فبراير 2025
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    جانب من اللقاء
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    جانب من اللقاء
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    جانب من اللقاء
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الأقصر – محمد محروس:

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، السفير محمد تريد بن سفيان، سفير ماليزيا بالقاهرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في القطاعين السياحي والاستثماري.

ورحب المحافظ بالسفير الماليزي، مشيدًا بمتانة العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والشعبي، كما استعرض جهود المحافظة لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 15 ألف غرفة، ورفع معدلات الليالي السياحية، إلى جانب استقطاب أنماط سياحية جديدة، مثل السياحة الريفية، وتعزيز الاستثمارات في القطاعين الزراعي والصناعي.

من جانبه، أكد السفير الماليزي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وماليزيا، مشيرًا إلى اهتمام الشعب الماليزي بزيارة الأقصر والتعرف على تاريخها العريق. كما أشاد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي توفر رعاية متميزة في مختلف التخصصات.

وفي ختام اللقاء، أعرب المحافظ عن تطلعه لمزيد من التعاون وزيادة أعداد السياح الماليزيين إلى الأقصر، متمنيًا للسفير زيارة ممتعة لاكتشاف المعالم الأثرية بالبرين الشرقي والغربي والاستمتاع بجمال المدينة.

حضر اللقاء الدكتور محمد شعبان، مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتورة ريهام الشناوي، مدير التعاون الدولي بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالقاهرة.




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الأقصر الغرف الفندقية الاستثمارات السياحية
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