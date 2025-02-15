بالأسماء.. 6 مصابين في تصادم سيارتين بالدقهلية

الدقهليةـ رامي محمود:

أصيب 6 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وتمناية أمام المنطقة الصناعية بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز ، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوقوع حادث تصادم ميكروباص في تمنايه وإصابة 6 أشخاص.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كلا من: "منى عاطف عبد العزيز، 19 عاما، بكدمات وسحجات بالجسم و نورا عاطف عبد العزيز، 24 عاما، باشتباه بكسر بالعمود الفقرى، ومجدى محمود أمين سليمان 30 عاما، باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، وسلسبيل محمد أبو عوف، 16 عاما، بكدمات وسحجات بالجسم و صبرى السيد الشربينى، 17 عاما، بكدمات وسحجات بالجسم وصباح عبد الخالق سليمان، 30 عاما، بكدمات وسحجات بالجسم".

وبسؤال المصابين أكدوا وقوع حادث التصادم بين سيارة ميكروباص يستقلونها وسيارة تمناية تصادف مرورها ونتيجة التفادي الخاطئ اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحرافها ووقوع الحادث.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات