مصرع شاب غرقا في مياه بحر يوسف ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه غرقا في مياه بحر يوسف، بقرية منشأة عبد الصمد التابعة لمركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف، اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع "محمد.م.ش"، 26 عامًا، غرقا في مياه بحر يوسف، بالقرب من قرية منشأة عبد الصمد التابعة لمركز إهناسيا.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، و تحرر محضر بالواقعة.