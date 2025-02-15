كوكتيل حشيش وهيروين وآيس.. تفاصيل ضبط أكبر صفقة مخدرات في الدقهلية

الدقهليةـ رامي محمود:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط 4 عناصر إجرامية وسيدة وبحوزتهم مايقرب من 17 كيلو من مخدر الحشيش والهيروين والأيس قبل قيامهم بترويجها على عملائهم بمدينة جمصة محافظة الدقهلية.

كانت معلومات قد وردت للعميد عمر عبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بتواجد 4 عناصر إجرامية وبرفقتهم سيدة بمدينة جمصة محافظة الدقهلية واستعدادهم لترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة على عملائهم.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة جرى تشكيل حملة مكبرة من ضباط الإدارة بقيادة العقيد محمد عزام، وكيل الإدارة والرائدان محمد شمس وصلاح عودة، المفتشين بالإدارة وضبط كلا من:"جلال.ج.ف"، 39 عاما ومقيم صفط تراب مركز المحلة الكبرى محافظة الدقهلية، و"مروان.أ.ا"، 18 عاما، مقيم بلقاس، و"عبدالله.ت.خ"، 18 عاما، مقيم مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، "محمد.ح.ط"، 57 عاما مقيم بنبروه، و"نجلا.ا.ع"، 33 عاما، مقيمة ببلقاس.

وعثر بحوزة المضبوطين على 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 4 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 2 كيلو جرام لمخدر الآيس ، 3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، 3 قطع سلاح أبيض ومبلغ مالي.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة والمبالغ المالية من حصيلة الإتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.