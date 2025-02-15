لا تفوتك زيارتها مجانًا.. أجمل سفينة شراعية بالعالم ترسو في الإسكندرية| تفاصيل

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية عن إتاحة زيارة السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي"، والتي تعتبر من أبرز الرموز العائمة لإيطاليا على مستوى العالم، وذلك داخل ميناء الإسكندرية، قائلة:" لا تفوتوا الفرصة للاستمتاع بمشاهدة هذا المعلم التاريخي الفريد بمدينة الإسكندرية".

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، يمكن للمواطنين زيارة السفينة مجانًا في ميناء الإسكندرية حتى الغد الأحد 16 فبراير، للاستمتاع بمشاهدة كافة تفاصيل السفينة الشراعية التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من قرن من الزمان.

وأشار البيان إلى أنه يمكن لأي مواطن الحجز المسبق وتسجيل بياناته والإيميل الآن على الرابط

وستصله على الفور رسالة على الايميل بها الكيو آر كود QR .

وتٌحاكي السفينة "أميريجو فسبوتشي" بتصميمها الكلاسيكي سفن القرون الوسطى، مع هيكل فولاذي وأشرعة خشبية، إذ بدأت أولى رحلاتها في 22 فبراير 1931 وتتبع أسطول البحرية الإيطالية وتوصف بأنها "أجمل سفينة حربية أثرية في العالم"، ولا تزال في الخدمة حتى الآن.

وجابت السفينة التي تحمل اسم المستكشف الإيطالي "أميريغو فيسبوتشي" موانئ العالم انطلاقًا من ميناء مدينة البندقية الإيطالية منذ عامين وتحديدًا في يوليو 2023 لتصبح الإسكندرية المحطة الـ 35 قبل العودة إلى إيطاليا.

وتعد "فسبوتشي" سفارة إيطالية عائمة على خلفية مهامها الدبلوماسية البحرية المستمرة في جميع أنحاء العالم وتعاونها المنتظم مع عدد من المؤسسات مثل اليونيسيف باعتبارها سفيرة للنوايا الحسنة منذ عام 2007، وكنموذج لحماية البيئة الطبيعية والنظام البيئي البحري.

وتتميز السفينة التي تشكل متحفاً عائماً وأحد رموز البحرية الإيطالية التقليدية بصواريها الثلاث وبخطوطها الأنيقة وأشكالها الحرفية غير العادية، إذ يبلغ طول أكبر صواريها 177.2 قدمًا.

وتحتضن "اميريجو فيسبوتشي" معرضها الخاص، فيلاجيو إيطاليا، الذي يعكس بشكل مصغّر التميّز الإيطالي في مجالات الإبداع والابتكار وفنون الطهو والتطور التقني والحرفي والصناعي وغيرها.

وبوصولها الإسكندرية عُقد على ظهر السفينة عدد من الفعاليات الثقافية بمشاركة وزير الثقافة الإيطالي تتعلق بالتاريخ الفرعوني المصري والروماني القديم، وبتاريخ الجالية الإيطالية التي عاشت في الإسكندرية.