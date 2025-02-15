جامعة قناة السويس تستضيف المؤتمر الدولي للجمعية الأفريقية للعلوم الفسيولوجية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الأفريقية للعلوم الفسيولوجية، الذي يُعقد بتنظيم مشترك مع الجمعية المصرية للعلوم الفسيولوجية، مؤكدًا في كلمته على الدور الريادي للجامعة في دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي.

وأشار “مندور” إلى أهمية المؤتمر في تطوير المجال الفسيولوجي، وإتاحة فرص قيّمة للباحثين لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات البحثية الدولية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب، الذي شدد على التزام الكلية بتشجيع الأنشطة العلمية التي تعزز من القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا سعادته باستضافة هذا الحدث العلمي في رحاب جامعة قناة السويس، متمنيًا للمشاركين إقامة علمية مثمرة في مدينة الإسماعيلية.

من جانبه، أشاد الدكتور فاضل إسوب، رئيس الجمعية الأفريقية للعلوم الفسيولوجية، بالتنظيم المتميز للمؤتمر، لافتًا إلى أهمية تبادل المعرفة بين الباحثين في أفريقيا وخارجها، وتعزيز الشراكات الأكاديمية لدعم الأبحاث الفسيولوجية وتطوير التعليم الطبي في هذا المجال.

كما أكد الدكتور صبحي الكفافي، رئيس الجمعية المصرية للعلوم الفسيولوجية، أن المؤتمر يشكل منصة علمية فريدة تجمع نخبة من العلماء الدوليين، مما يسهم في دعم الأبحاث الفسيولوجية وتطوير أساليب التدريس والتدريب في هذا التخصص الحيوي.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور ياسر الوزير، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن الحدث يعكس التوجه العالمي نحو دعم البحث العلمي وتطوير الدراسات الفسيولوجية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة أكاديمية محفزة للحوار العلمي بين الباحثين من مختلف أنحاء العالم. كما أعلن عن نجاح اللجنة المنظمة في تأمين تمويل من الاتحاد الدولي للعلوم الفسيولوجية والجمعية الفسيولوجية اليابانية، مما أتاح الفرصة لحضور 20 باحثًا ناشئًا للمؤتمر، تعزيزًا لمستقبلهم الأكاديمي.

ويمتد المؤتمر من 13 حتى 16 فبراير 2025، متضمنًا برنامجًا علميًا غنيًا يشمل محاضرات عامة، وندوات متخصصة، وجلسات نقاشية، ولقاءات مع كبار المحررين في الدوريات العلمية العالمية، إلى جانب تقديم 45 بحثًا علميًا من خلال عروض تقديمية ومعلقات إلكترونية. ويشارك في الحدث علماء من 17 دولة من مختلف القارات، من بينهم رؤساء الجمعيات الفسيولوجية الدولية، وأساتذة جامعات مرموقة، وباحثون من مختلف المراحل المهنية، بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس.

كما يخصص المؤتمر جلسات خاصة بتطوير التعليم في مجال الفسيولوجيا، بإشراف خبراء من الجمعية الأمريكية للعلوم الفسيولوجية والاتحاد الدولي للعلوم الفسيولوجية، بما يتماشى مع رؤية كلية الطب بجامعة قناة السويس في تحقيق الريادة العلمية والتعليمية.