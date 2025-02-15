العثور على جمجمة بشرية داخل مسجد في السويس- صور

السويس- حسام الدين أحمد:

عثر المواطنين في السويس على جمجمة صغيرة الحجم، يشتبه في أنها لطفل، ألقى بها شخص مجهول داخل الزاوية أمس الجمعة، وتكثف مباحث السويس جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وقال شهود عيان إن "حسين" مؤذن زاوية الإسراء بحي الأربعين، فتح المسجد أمس ليرفع الأذان إلا أنه فوجئ بالجمجمة في أحد أركان المسجد، وظن في البداية هو والمصلين أن ما وجدوه ليس عظام أو هيكل متحلل بل قطعة من البلاستيك وأن شخصا أراد مزاح ثقيل، إلا أنهم ارتابوا في الأمر وابلغوا شرطة النجدة.

وجرت التحفظ على الجمجمة، واستمعت رجال مباحث الأربعين لأقوال الشهود العيان والذين أكدوا ان المسجد يفتح فقط أوقات إقامة الصلاة ويغلق عقب ذلك، وتجرى الشرطة تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط الزاوية القريبة من حي الأربعين.

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة وطلبت تحريات المباحث وعرض هيكل الجمجمة على الطب الشرعي للتأكد من أنها لجثمان بشري من عدمه، وبيان عمر الجثمان، وتوقيت الوفاة وما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة.

الجدير بالذكر أن أقدم مقابر في حي الأربعين، تقع على بعد عشرات الأمتار من الزاوية، ويجرى الدفن فيها باللحود والعيون، وخلال الفترة الماضية تسببت المياه الجوفية في خروج هياكل عظمية وجماجم من اللحود، وأطلق الأهالي مبادرة بعنوان "عضم التربة" وتم إعادة دفن العظام وردم المناطق المنخفضة والتي تضررت من المياه.