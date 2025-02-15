فاجعة في الشرقية.. غرق ثلاثة أطفال في حوض ري

الشرقية -ياسمين عزت:

لقي 3 أطفال مصرعهم غرقا في حوض ماكينة ري بأحد الأراضي الزراعية بنطاق قرية العدلية التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فيما ساد حزن كبير بين أهالي القرية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة بلبيس يفيد ورود بلاغا باستلام مستشفى بلبيس المركزي 3 جثث لأطفال من قرية العدلية، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف الجهات المعنية بمشرحة المستشفى.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين مصرع 3 أطفال منهم شقيقين والثالث ابن عمهم، ويدعوا محمد.أ.أ 10 سنوات، ومحمود.أ.أ 5 أعوام وابن عمهم عمر.أ.ال 7 سنوات.

وأفاد أهالي الأطفال أنهم كانوا يلهون وسقطوا في حوض ماكينة ري بأحد الأراضي الزراعية بقرية العدلية، ما أدى لمصرعهم غرقا، يشار إلى أن الأطفال وأسرهم من محافظة سوهاج مقيمون بالشرقية للعمل في مزارع بنطاق بلبيس.

جرى نقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى بلبيس المركزي وجرى التحفظ عليهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية لحين الانتهاء من تصاريح الدفن وبيان أسباب الوفاة وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.