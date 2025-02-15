مصرع مسن دهسه قطار الصعيد في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مسن مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة جرجا إخطارًا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بأنه أثناء مرور "القاهرة/ أسوان" دائرة القسم صدم أحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية في العقد التاسع من العمر يرتدي كامل ملابسه، وتم نقله لمشرحة مستشفى جرجا العام، وفي وقت لاحق حضر لديوان القسم "عاطف. ا" 50 سنة سائق ويقيم دائرة مركز شرطة جرجا، وتعرف على الجثة، وأفاد بأنها لوالده الذي يبلغ من العمر 81 سنة عامل.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية؛ نتيجة الإصطدام بجسم صلب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.