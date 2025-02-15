بالصور.. التفاصيل الكاملة لحفل الأهلي التاريخي من معبد حتشبسوت بالأقصر



الأقصر - محمد محروس:

في احتفالية تاريخية، شهد معبد حتشبسوت بالبر الغربي بمدينة الأقصر، مساء الجمعة، انطلاق الحفل الرسمي للنادي الأهلي، والذي تم خلاله الكشف عن تفاصيل إنشاء استاد الأهلي الجديد.

وحضر الحفل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، إلى جانب مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة والرياضية في مصر، وذلك احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت إلى مصر يوم الثلاثاء الماضي.

حفل استثنائي وفقرات مميزة

شهد الحفل فقرات فنية وثقافية عكست عراقة الحضارة المصرية، أعقبها عرض تفصيلي لمراحل تنفيذ المشروع وأبرز المواصفات الفنية والتقنية للاستاد الجديد. ثم جاءت اللحظة الحاسمة عندما قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء، بالكشف عن التصميم النهائي للاستاد، الذي سيتم إنشاؤه في فرع النادي بالشيخ زايد وفق أحدث المعايير العالمية.

تفاصيل استاد الأهلي الجديد

السعة: 42 ألف مشجع

يضم شاشات عملاقة، 72 جناحًا حصريًّا لكبار الشخصيات (VVIP)، 80 مقصورة فاخرة (VIP)، و73 جناحًا فاخرًا

يضم متاجر رسمية لشراء المنتجات والتذكارات

تصميم بدون "تراك"، مما يتيح تجربة مشاهدة مميزة لقرب الجماهير من أرض الملعب

مدرج "التالتة شمال" يسع 11 ألف مشجع

موقف سيارات كبير وحافلة موديل 1907 لنقل الجماهير

جدار لتخليد أسماء الشخصيات المؤثرة في تاريخ الأهلي، وأول اسمين هما المحامي عمر بك لطفي، صاحب فكرة تأسيس النادي، والكابتن محمود الخطيب، أحد أعظم أساطير النادي



مشروع استراتيجي لمستقبل الأهلي

يُعد الاستاد الجديد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية للنادي الأهلي، في إطار خطته لتطوير بنيته التحتية وتوفير منشآت رياضية تليق بتاريخه العريق وجماهيره. وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد اعتمد التصميم النهائي للاستاد، الذي تقدمت به شركة القلعة الحمراء الحاصلة على حق إنشائه وإدارته.

الخطيب يشيد بالشراكات ويعلن بدء التنفيذ

وجه الكابتن محمود الخطيب شكره لمجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية السابق، برئاسة أيمن إسماعيل، على جهوده في إنجاز حلم الاستاد، كما شكر شركة القلعة الحمراء لالتزامها بالجدول الزمني وتعاونها مع أفضل الشركات العالمية للخروج بتصميم يليق بالنادي.

وأكد الخطيب أن ما يحدث اليوم هو ثمرة قرار النادي بإنشاء أذرع استثمارية، موضحًا أن العمل في مشروع الاستاد سينطلق فورًا، على أن يتم الانتهاء منه خلال 200 أسبوع.

محمد كامل: "التالتة شمال" أفضل مكان في الملعب

أعرب محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء، عن سعادته بالكشف عن تصميم الاستاد في هذا الحفل التاريخي، مشيرًا إلى أن مدرج "التالتة شمال" هو "أفضل مكان داخل الملعب"، باعتباره رمزًا لصناعة جماهير الأهلي.

زاهي حواس يمزح: حتشبسوت أكبر مشجعة للأهلي منذ 3000 عام!

على هامش الحفل، كشف عالم الآثار المصري د. زاهي حواس، مازحًا، عن اكتشاف بردية جديدة تُظهر أن الملكة حتشبسوت كانت من أكبر مشجعي النادي الأهلي قبل 3000 عام، مما أضفى أجواءً مرحة على الحدث.

إشادات عالمية بالأهلي واستاده الجديد

أشاد ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جيريمي ثيم، بتاريخ النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يمثل القارة الأفريقية في الساحة الدولية، فيما عبر النجم الإيطالي كريستيان فييري عن إعجابه بالموقع التاريخي للحفل وسعادته بمشاركة الأهلي في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

انطلاقة قوية نحو الحلم

قبل أيام قليلة، حصل النادي الأهلي على رخصة الحفر وبناء الاستاد الجديد من هيئة المجتمعات العمرانية، ليعطي الكابتن محمود الخطيب إشارة البدء رسميًا، إيذانًا بانطلاق العمل لتحقيق حلم طال انتظاره لجماهير الأهلي.