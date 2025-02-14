‬الغاز يقتل الأبوين ويُيَتِّم طفلين.. تفاصيل مبكية في واقعة شقة قويسنا

المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الصدمة على أهالي قرية الشهيد عبد المنعم رياض التابعة لمركز قويسنا محافظة المنوفية، عقب العثور على جثامين زوجان داخل شقتهما بعد صلاة الجمعة اليوم.

وأكد مقربون للأسرة أن المتوفين هما: "حسين.ن.ا" 38 عامًا، يعمل في مصنع للحلوى بمدينة قويسنا، وزوجته "سماح.ن.ا" 34 عامًا، وبدأت الحكاية بانقطاع تواصلهم مع عوائلهم اليوم، واتصل والد الزوج به ليطمئن عليه لكنه لم يرد، وتتابعت الاتصالات على الزوجة أيضًا دون استجابة، ما اضطر الأب للذهاب لشقة نجله وفحص الأمر.

قرّع الأب الباب مرارًا لكن لم يكن هناك استجابة، مما دفعه برفقة آخرين دخول الشقة من النافذة، ليتفاجأ بهول المشهد المأساوي، حيث عثر على نجله جثة هامدة مُتيبسة داخل حمام الشقة وكذلك زوجته في غرفتها متوفاة، وحاولت الأسرة نقلهما إلى مستشفى قويسنا العام لكن أكد الأطباء وفاتهم بالفعل.

جدير بالذكر أن الزوجين تركا طفلين "ولد وبنت" في عمر الزهور، وتعمل أسرتا الزوجين على إنهاء تصاريح الدفن من مستشفى قويسنا العام، استعدادًا لتشييع جثماينهما.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع: "ح.ا.ع" 38 عامًا، وزوجته "س.ع.ب" 34 عامًا، إثر استنشاقهما كميات كبيرة من الغاز بعدما تسرب أثناء الاستحمام.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.