الإسماعيلي مواليد 2010 يكتسح سموحة برباعية نظيفة في دوري الجمهورية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

حقق فريق الإسماعيلي مواليد 2010 فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري الجمهورية.

وسجل رباعية الإسماعيلي محمد عطا (هدفان)، وعمر عبد الهادي، و مصطفى الكردي، ليؤكد الفريق تفوقه في اللقاء.

ويقود الإسماعيلي فنيًا جهاز يضم حمام إبراهيم – مدير فني، مودي سعدالله – مدرب ،علي محسن – مدرب حراس مرمى ،إبراهيم أبو المجد – أخصائي علاج طبيعي ،عبدالرحمن شيتوس – مخطط أحمال ،محمد إبراهيم – إداري الفريق