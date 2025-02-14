12 صورة ترصد الاستعدادات النهائية لاحتفال الأهلي بكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت

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الأقصر - محمد محروس:

انتهى النادي الأهلي من وضع اللمسات النهائية للاحتفال بوصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية إلى مصر، والذي يقام في معبد حتشبسوت بالأقصر.

تأتي هذه الزيارة ضمن جولة ترويجية للكأس تشمل عدة مواقع تاريخية، حيث من المقرر إقامة احتفالية كبرى في معبد حتشبسوت بحضور شخصيات رياضية بارزة ومسؤولين حكوميين.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورًا تظهر تيشيرت النادي الأهلي في أحد المراكب السياحية وبجواره عبارة "إحنا الأساس".

ويقيم النادي الأهلي اليوم، الجمعة 14 فبراير 2025، احتفالية كبرى في معبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر، احتفاءً بوصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية إلى مصر. تأتي هذه الاحتفالية ضمن جولة ترويجية للكأس تشمل عدة مواقع تاريخية في البلاد.

من المتوقع أن يحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك مسؤولون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ووزراء، ومسؤولون حكوميون، بالإضافة إلى رموز رياضية مصرية. يُذكر أن رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، قد وصل إلى الأقصر لمتابعة التحضيرات النهائية لهذه الاحتفالية.

تتضمن فعاليات الاحتفال تقديم النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية أمام معبد حتشبسوت، مع استخدام تقنيات إضاءة حديثة لتسليط الضوء على جمال المعبد وأهميته التاريخية. كما سيتم الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع استاد الأهلي الجديد خلال الحفل.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار استعدادات النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل.