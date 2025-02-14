خطأ أثناء تنظيف السلاح.. أب يصيب ابنتيه بطلقات نارية في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيبت شقيقتان بطلقات نارية، على يد والدهما عن طريق الخطأ خلال تنظيفه السلاح في قرية فاو قبلي، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بورود بلاغ بإصابة شقيقتين بطلقات نارية داخل منزلهما في قرية فاو التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ر، تبلغ من العمر 14 عامًا، وشقيقتها ر، تبلغ من العمر 8 أعوام، بطلقات نارية على يد والدهما عن طريق الخطأ عندما كان ينظف السلاح في منزلها بقرية فاو قبلي.

وجرى نقل الشقيقتين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.