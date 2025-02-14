حادث مأساوي.. مصرع زوجين داخل حمام منزلهما في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي زوجان بإحدى قرى مركز قويسنا محافظة المنوفية، اليوم الجمعة، مصرعهما بالاختناق داخل شقتهما عقب تسرب للغاز أثناء الاستحمام.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع : "ح.ا.ع" 38 عامًا ويعمل منجد، وزوجته "س.ع.ب" 34 عامًا، إثر استنشاقهما كميات كبيرة من الغاز بعدما تسرب أثناء الاستحمام.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.