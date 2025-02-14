ضبط أسماك مجهولة المصدر في حملة لحماية المستهلك في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نظم جهاز حماية المستهلك ببني سويف، بالتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري، حملة مكبرة على عدد من المحلات والمنشآت التجارية، بهدف مواجهة كافة صور الغش التجاري، واحتكار السلع، والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها.

وتمكنت الحملة التي أشرف عليها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، من ضبط 19 كرتونة سمك مجمد، زنة العبوة 15 كيلو جرام بإجمالي 285 كيلو جرام، و 25 كيلو جرامات كبدة، وجميعها منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما جرى ضبط 40 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية، و 34 علبة سجائر مجهولة المصدر للبيع و التداول، لدى أحد التجار.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.