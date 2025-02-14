الدقهلية تنظم قافلة طبية متكاملة تعالج الإنسان والحيوان -صور

الدقهلية-رامي محمود:

نظم فريق القوافل المتكاملة بمحافظة الدقهلية، قافلة طبية "صحية وإرشادية وبيطرية "للكشف والعلاج عن الإنسان والحيوان بقرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز ومدينة الجمالية، واستفاد منها 500 مواطن، من خلال الكشف وإجراء التحاليل الطبية والأشعة.

وقام فريق القوافل التنموية المتكاملة برئاسة اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، وإشراف الدكتورة إيمان سماحة، بإدارة الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار، بالتنسيق مع الجامعة المصرية الصينية، بتسيير قافلة صحية وبيطرية وارشادية بقرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز ومدينة الجمالية، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ومديرية الطب البيطري، ومستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان بالمنصورة، وإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الجمالية.

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن هناك تعاون وتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة، ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات، لتوفير سبل الدعم والمساعدة، في تقديم وتوفير الخدمات المجانية، في مختلف المجالات لأبناء المحافظة، وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان، وفي مقدمتها الخدمات الطبية والعلاجية.