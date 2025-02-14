محافظ قنا يشهد افتتاح مسجد محمود بكري بالمعنا

قنا-عبدالرحمن القرشي:

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، مسجد الدكتور محمود بكري، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والكاتب الصحفي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد زكي وكيل وزارة الاوقاف، والسيد ناجي صديق نافل سفير الخير لآل المرزوق.

ألقى وكيل وزارة الأوقاف بقنا، خطبة الجمعة، متناولًا فضل ليلة النصف من شعبان وما تحمله من نفحات إيمانية عظيمة، موضحًا أنها ليلة معلومة الموعد، اختصها الله بفيض من رحمته، حيث يغفر فيها للعباد إلا للمشرك والمشاحن، كما عقد مقارنة بينها وبين ليلة القدر التي تقع في العشر الأواخر من رمضان، والتي تظل خافية التوقيت، لحكمة أرادها الله، ليجتهد المسلمون في العبادة، مؤكدًا أن ليلة القدر هي خير الليالي، إذ أنزل الله فيها القرآن، وجعل العبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر، مصداقًا لقوله تعالى: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ".

واختتم فضيلته الخطبة بالدعوة إلى اغتنام هاتين الليلتين، بالإكثار من الدعاء والاستغفار والتوبة، والعمل الصالح، طلبًا لرضا الله ومغفرته.

تأسس المسجد بتمويل من عائلة آل المرزوق بدولة الكويت، إلى جانب مساهمات أخرى، على مساحة 180 مترًا، بتبرع من النائب مصطفى بكرى، في لفتة تجسد قيم البر والإحسان في خدمة بيوت الله.

وعقب صلاة الجمعة ألقى الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري عضو مجلس النواب، كلمة تناول فيها مواقف شقيقه الراحل الوطنية، حيث استعرض الدور البارز الذي لعبه الدكتور محمود بكري في خدمة قضايا الوطن، مشيرًا إلى حبه العميق لمصر وحرصه الدائم على مصلحة شعبها.

كما دعا النائب مصطفى بكري إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية التي استطاعت إنقاذ مصر في أوقات صعبة، مؤكدًا موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفض التهجير.





ومن جانبه، أعرب الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عن سعادته بمشاركته في افتتاح هذا الصرح الديني الهام، مؤكدًا أن المسجد سيكون منارة للعلم والدعوة في القرية، ووجه الدعاء بالثواب لكل من ساهم في بناء المسجد، مقدمًا شكره الخاص للنائب مصطفى بكري على جهوده المستمرة في خدمة أهالي قريته.