مخالفات بناء تتسبب في انهيار برج سكني بأسيوط.. وقرار عاجل من المحافظ- صور

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أسيوط ـ محمود عجمي:

قرر اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والمرافق والإدارة الهندسية بحي غرب وأساتذة من كلية الهندسة، لفحص انهيار أجزاء وحوائط من برج سكني تحت الإنشاء بمنطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط.

الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، ويهدف التحقق من مدى مطابقة المبنى للاشتراطات والمعايير الهندسية، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.

تفقد المحافظ موقع الحادث اليوم، حيث انهارت أجزاء من برج سكني تحت الإنشاء دون وقوع إصابات أو وفيات، ووجه بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة الموقع والتأكد من سلامة المبنى وتحديد أسباب الحادث.

تلقى المحافظ إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانهيار جزئي للحوائط الجانبية لبرج مخالف تحت الإنشاء بشارع المعلمين المتفرع من شارع ترعة عبداللاه بحي غرب مدينة أسيوط. البرج كان مرخصاً لبناء بدروم وأرضي وأربعة طوابق، إلا أن المالك خالف الترخيص وبنى أربعة طوابق إضافية.

توجه المحافظ برفقة الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية ومسؤولي حي غرب إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم فرض كردون أمني حول الموقع حفاظاً على سلامة المواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة تشكيل لجنة هندسية لفحص جميع جوانب البناء والتحقق من مدى مطابقة المبنى للاشتراطات والمعايير الهندسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.

كما أشار إلى أهمية تكثيف الرقابة على المباني تحت الإنشاء لضمان سلامة المنشآت وحماية أرواح المواطنين، موجهاً باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة وتقديم تقرير شامل لاتخاذ الإجراءات المناسبة.