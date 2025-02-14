خطأ قاتل.. تسرب غاز يتسبب في وفاة وإصابات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى موظف بالمعاش، مصرعه، اليوم الجمعة، وإصابة زوجته وابنيهما نتيجة اختناقهم إثر استنشاقهم غاز، أثناء النوم بمدينة فوه في كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد عمر البحيري، مأمور مركز شرطة فوه، يفيد بتلقي المركز إشارة من نقطة شرطة مستشفى فوه المركزي بوصول المدعو "أحمد.ا.أ"، 65 عامًا، موظف بالمعاش، ويقيم بمدينة فوه إلى المستشفى جثة هامدة، بادعاء اختناق نتيجة استنشاق غاز أثناء نومه مع أفراد أسرته.

وشملت إشارة نقطة شرطة مستشفى فوه المركزي لمركز الشرطة بوصول زوجة المتوفى المدعوة "سيدة.ح.ي.ش"، 63 عامًا، ربة منزل، وابنيها "السيد.ا.أ"، 38 عامًا، عامل، و"حسن.ا.أ"، 35 عامًا، عامل، ويقيمان بنفس العنوان مصابين باختناق بنفس ادعاء استنشاق الغاز أثناء نومهم.

انتقل العميد عمر البحيري، مأمور مركز شرطة فوه، رفقة المقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث المركز، إلى مستشفى فوه المركزي للوقوف على حقيقة الواقعة.

وبالفحص والتحري تبين أن الابن الأكبر المصاب الثاني عقب الانتهاء من استحمامه لم يغلق أسطوانة الغاز الذي كان يستخدمها لتسخين مياه الاستحمام ما أدى إلى تسرب الغاز خلال خلود أفراد الأسرة للنوم.

وفي الصباح الباكر استيقظ الابن الثاني المصاب الثالث من النوم وهو في حالة إعياء شديد شملت تعرضه لحالة قئ شديدة وباستكشاف الأمر تبين تسرب الغاز أسفر عن فقدان والده للوعي، وإصابة والدته وحالتها متدهورة وكذا إصابة شقيقه باختناق.

وفي السياق كشف مصدر طبي مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لمصراوي عن وصول رب الأسرة لمستشفى فوه المركزي فاقدًا لدرجة الوعى وغير مستجيب، ونسبة الأكسجين 55%، والنبض 45، والضغط 80/50، والسكر 210، ليتوفي أثناء تواجده بالمستشفي، والزوجة المصابة الثانية بالنسبة لدرجة الوعى كانت مستجيبة للألم، ونسبة الأكسجين 85%، والنبض 92 ، والضغط 100/70، والسكر 578، ويجري التعامل الطبي معها.

وقال المصدر إن المصاب الثالث الابن وتبين أنه في درجة وعي ومستجيب للألم، ونسبة التشبع الدموى 85%، والنبض 65، والضغط 100/60، ونسبة السكر 95، والإبن الثاني المصاب الثالث بالنسبة لدرجة الوعى مستجيب للنداء، ونسبة الأكسجين 90%، والنبض 72، والضغط 110/70، والسكر 110.

جرى نقل الأم إلى قسم العناية المركزة بمستشفى فوه المركزي لاستكمال علاجها فيها بينما يتلقى الشقيقان علاجهما في المستشفى.

حُرر بذلك المحضر رقم 456 لسنة 2025 إداري مركز شرطة فوه، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.