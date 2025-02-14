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تحصين 125 ألف رأس ماشية ضد الجلد العُقدي وجُدرى الضأن في بني سويف

02:31 م الجمعة 14 فبراير 2025

تحصين 125 ألف رأس ماشية ضد الجلد العُقدي - ارشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري بمحافظة بني سويف، تحصين 125 ألفا و78 رأسا، منها 94 ألفا و799 من الأبقار، و30 ألفا و279 من الأغنام والماعز، خلال الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العُقدي وجُدرى الضأن.

وأوضح الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، أنه يجري تنفيذ الحملة في 84 وحدة بيطرية، تحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، باستمرار تقديم التسهيلات المطلوبة لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع ضرورة حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة، وتوعية المواطنين، وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات، والحفاظ عليها، والقضاء على الأمراض

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