سكرتير مساعد بني سويف يتفقد مخر سيل أبو صالح للتأكد من جاهزيته لموسم الأمطار



بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، مخر سيل أبو صالح شرق النيل بمركز ناصر، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول، وتكثيف المرور على المجاري المائية، وفي إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار، والسيول، والأزمات، والمواقف الطارئة.

وخلال الزيارة اطمأن السكرتير العام المساعد على جاهزية المخر، مشيراً إلى المراجعة المستمرة لجميع المخرات، وصيانتها، والإطمئنان على تطهيرها، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من الري، وشركة المياه، للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات، وبرابخ، ومصارف، وسدود، ومتابعة حالتها بشكل مستمر.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس قروي أشمنت، ومسؤولو الري، والأزمات بالمحافظة، والوحدة المحلية.