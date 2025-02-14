2000 بطانية وعبوة مواد غذائية.. انطلاق الدفعة الثالثة من "قوافل الخير" بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أطلقت محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الجمعة، الدفعة الثالثة من مبادرة "قوافل الخير" بعدد من قرى العامرية، وذلك لتوفير الدعم للأسر المستحقة والأكثر احتياجاً قبيل شهر رمضان.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية تشمل الدفعة الثالثة من القافلة 1000 عبوة مواد غذائية و1000 بطانية لتوزيعها بعدد من القرى بأحياء العامرية أول والعامرية ثان.

وقال الفريق أمحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن تلك القوافل تأتي استمرارًا للجهود المتواصلة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجاً على مستوى الإسكندرية، وتعزيز التكافل الاجتماعي مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشاد خالد، بالدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني في تأمين السلع الضرورية للمواطنين ودعمهم عبر المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

يشار إلى أن الدفعتين الأولى والثانية من مبادرة "قوافل الخير" استهدفتا توزيع 1000 جوال مواد غذائية و500 بطانية في نطاق أحياء العجمي وغرب الإسكندرية.