وزير الرياضة يشهد الندوة التثقيفية "زيادة الوعي ومواجهة الفكر المتطرف" بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، واللواء أ.ح أسامة عبد الحميد، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، فعاليات الندوة التثقيفية الثانية عشرة تحت شعار "زيادة الوعي وكيفية مواجهة الفكر المتطرف".

وأكد الدكتور أشرف صبحي، في كلمته، على أهمية هذه الندوات في تنمية الوعي الوطني لدى الشباب، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري في ربط الأجيال الجديدة بتاريخ الوطن وإنجازاته. كما أشار إلى اهتمام الوزارة بتعزيز المفاهيم الوطنية من خلال التعاون المستمر مع القوات المسلحة والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل كمال أن هذه الندوة تأتي وفقًا لاستراتيجية ورؤية "مصر 2030"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمستوى الفني والثقافي للنشء والشباب، باعتبارهم وقود المستقبل الواعد في بناء الجمهورية الجديدة. كما شدد على أهمية التكاتف والتماسك بين كافة مؤسسات الدولة وفئات الشعب المصري، وفي مقدمتهم الشباب، لتعريفهم بحقائق الأمور بشفافية كاملة لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس.

وأشار محافظ أسوان إلى أن قضية الوعي تُعد من أهم القضايا التي تعمل الدولة المصرية على زيادتها لدى أبناء الوطن من خلال تنظيم الندوات التثقيفية، موضحًا أن الشعب المصري كان دائمًا خط الدفاع الأول أمام جميع المحاولات التي تستهدف الدولة. وأكد أن مصر ستظل آمنة ومستقرة بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المصرية وتكاتف شعبها، الذي يعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وتضمنت فعاليات الندوة مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والاستعراضية والشعرية. وفي ختام الفعاليات، تبادل وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدروع، كما تم تكريم أسر الشهداء وذوي الهمم، بالإضافة إلى عدد من النماذج الوطنية المتميزة.