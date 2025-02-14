محافظ جنوب سيناء يبحث التعاون مع الجامعة الألمانية في مشروع الهوية البصرية لسانت كاترين

جنوب سيناء – رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون بين المحافظة والجامعة في مجال تعزيز الهوية البصرية لمدن جنوب سيناء، والتي تهدف إلى التعبير عن الوحدات المميزة للبيئة السيناوية، مثل "جبل التجلي، البحر، السماء الصافية، الزيتون، الدير، المسجد".

وتناول اللقاء آليات تعزيز آفاق التعاون بين محافظة جنوب سيناء والجامعة الألمانية، مع التركيز على مشروع تطوير الهوية البصرية، بما في ذلك مشروع “التجلي الأعظم” لجاري إنشاؤه بمدينة سانت كاترين، والذي يعد أحد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بالمحافظة.

كما تم التطرق إلى مشاركة الجامعة في الأنشطة والدراسات البيئية المستدامة التي تهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع المحلي في سيناء، ومناقشة دور الجامعة في تنفيذ رؤية مصر 2030، واستراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2024.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الهوية البصرية تعد جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج الثقافة والتراث السيناوي في تصميم المدن والمرافق، وتعكس جمال الطبيعة وروح المنطقة، لذا نحرص على تعاون فريق الجامعة الألمانية مع المحافظة في المرحلة الحالية لتنفيذ الهوية البصرية لمشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، بشكل يتضمن تطوير المعالم السياحية، وتوفير بيئة تسويقية ملائمة تبرز خصوصية المدينة وتاريخها العريق.

وحرص محافظ جنوب سيناء على القيام بجولة داخل أقسام ومعامل كليات الجامعة، وزيارة مركز "هوية مصر"، الذي تتميز به الجامعة، وكذلك ورش ومعامل الابتكار والتصنيع لطلاب الكليات، بحضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية.

وأثنى المحافظ على التعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء والجامعة الألمانية، مؤكدًا على أهمية تعزيز هذا التعاون بما يعود بالفائدة على المواطنين في المحافظة، ويحقق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأهدى محافظ جنوب، رئيس الجامعة عددًا من الهدايا التذكارية، تمثلت في ماكيت لدير سانت كاترين، ومجلد عن الطبيعة تحت مياه خليجي العقبة والسويس.