بالصور - محافظ أسيوط يشهد قرعة علنية لترخيص سيارات أجرة

أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، فعاليات القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 70 سيارة ميكروباص (14 راكب) و30 سيارة تُمناية (8 راكب) للعمل بنطاق المحافظة.

تم تنظيم القرعة بمقر أرض الملاعب بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار سياسة المحافظة لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير وسائل نقل ملائمة لجميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

حضر الفعالية خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ويسري سند، مدير إدارة المواقف، ومنار غالي، مدير عام إدارة الشؤون القانونية، وأشرف محمد، مدير الشؤون المالية والإدارية، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية.

أكد محافظ أسيوط أن عملية القرعة تمت بشفافية كاملة وفقاً للمعايير والضوابط الموضوعة، حيث تقدم للقرعة 1177 متقدماً لترخيص 70 سيارة ميكروباص، وتم اختيار 70 فائزاً و70 احتياطياً. كما تقدم 220 متقدماً لترخيص 30 سيارة تُمناية، وتم اختيار 30 فائزاً و30 احتياطياً، بحضور الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة.

أوضح المحافظ أن هذه القرعة تأتي في إطار جهود المحافظة لتحسين قطاع النقل والمواصلات، وتوفير وسائل نقل مناسبة ومريحة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق رضا المواطن. وأكد أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

في ختام الفعالية، عبر الفائزون عن شكرهم وتقديرهم للمحافظة على جهودها في تحسين خدمات النقل والمواصلات، مما سيساهم في رفع مستوى الخدمة العامة للمواطنين.

يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت في وقت سابق عن تلقي طلبات الراغبين في التقدم لخطوط سير جديدة لسيارات سرفيس وتاكسي ابتداءً من 23 نوفمبر 2024 ولمدة 15 يوماً، لعدد 70 سيارة ميكروباص (14 راكب) و30 سيارة تُمناية (8 راكب) و150 سيارة تاكسي موديل 2024، وفقاً للشروط المعلنة للتقديم.