محافظ الأقصر يشهد فعاليات ملتقى "ظواهر" الإبداعي بالمسرح الروماني بالبر الغربي (صور)

لحوم وفوانيس.. توزيع أكثر من 300 هدية على زوار معرض "أهلًا رمضان" في بورسعيد

الأقصر - محمد محروس:

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، فعاليات ملتقى "ظواهر" الإبداعي، الذي نظمته مبادرة "ظواهر" الشبابية للحد من الظواهر السلبية في المجتمع، وذلك بالمسرح الروماني على كورنيش النيل بالبر الغربي، بحضور كبير من المواطنين والسائحين.

وتفقد المحافظ معرض "ظواهر" الإبداعي برفقة الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، والخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية، حيث ضم المعرض لوحات بورتريه تجسد شخصيات بملامح صعيدية، وتفاعل الحضور بالتقاط الصور التذكارية.

وتضمن الحفل عروضًا فنية متنوعة، منها فقرة لفرقة "الريس النوبي للربابة الصعيدية"، وعرض موسيقي لفرقة "الموسيقى العربية"، إلى جانب أداء إيقاعي لفرقة "الساكسفون"، كما قدمت "مدرسة النيل" فقرة غنائية استعرضت مواهب شابة.

ويهدف الملتقى إلى تمكين المبدعين الشباب من عرض مواهبهم في فضاء مفتوح، وتعزيز التجمعات الأسرية، ونشر أجواء البهجة بين المواطنين والسائحين، من خلال عروض أسبوعية مجانية.

وخلال الفترة الماضية، نظمت مبادرة "ظواهر" فعاليات توعوية حول مخاطر حوادث الدراجات النارية، إلى جانب مبادرة "ظواهر سياحية" لنشر ثقافة التعامل الراقي مع السائحين. وتعمل المبادرة على تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية من خلال برامج تعليمية وتثقيفية، بمشاركة جامعتا الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم، إضافة إلى المجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.