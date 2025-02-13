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محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (صور)

08:51 م الخميس 13 فبراير 2025
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    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (8)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (7)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (9)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (5)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (3)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (2)
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    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (10)
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    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (1)
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    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (4)
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المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء الخميس، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان لعام 1446 هجرية، وذلك في مسجد صلاح الدين بمدينة المنيا.

حضر الاحتفال الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، إلى جانب جمع من أهالي المحافظة.

بدأت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة ألقاها الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، تناول فيها الدروس المستفادة من سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وفضل ليلة النصف من شعبان، وتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، مؤكدًا أهمية الوحدة والتكاتف بين المسلمين، والإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة.

من جانبه، هنأ المحافظ الحضور وأبناء المنيا بهذه المناسبة، متمنيًا أن يعيدها الله على مصر بالخير والاستقرار والرخاء، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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محافظ المنيا مديرية الأوقاف ليلة النصف من شعبان مسجد صلاح الدين
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