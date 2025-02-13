محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق قافلة مساعدات إنسانية لدعم غزة (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في إطار الدور الإنساني لمصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، انطلاق قافلة إغاثية تضم 20 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بمشاركة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية وزارة التنمية المحلية، تأكيدًا على التضامن المصري المستمر مع الشعب الفلسطيني. وقد ساهمت القيادات الشعبية والتنفيذية في تجهيز القافلة، دعمًا للأشقاء في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وشهد تجهيز القافلة اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، ومها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شملت المساعدات مواد غذائية، مياه، بطاطين، واحتياجات أساسية أخرى. كما شارك عدد من الشباب المتطوعين من فرق الكشافة والهلال الأحمر المصري في تجهيز الشاحنات، تعزيزًا لروح التكافل المجتمعي.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن القافلة تأتي في إطار الواجب الإنساني والتضامن الأخوي مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى استمرار المحافظة في تقديم كل أشكال الدعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استمرار الجهود الإغاثية وتلبية الاحتياجات الضرورية لسكان غزة.