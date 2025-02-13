العثور على جثة أمين شرطة في ترعة بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

عثر أهالي منطقة العجيزي في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، على جثة أمين شرطة ملقاةً في ترعة الملاحة المارة بالمنطقة.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول طنطا بالحادث، حيث لم تُسجل أي إصابات ظاهرية بجثة أمين الشرطة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن صاحب الجثة يعمل بمصلحة الأحوال المدنية، وكان يرتدي زيه الكامل.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.