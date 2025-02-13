التحقيق في كسر حجر أثري يزن 26 طنًا داخل معابد الكرنك

الأقصر – محمد محروس:

فتحت منطقة آثار الأقصر، برئاسة الدكتور وجدي عبد الغفار، تحقيقًا موسعًا مع المفتشين الأثريين ومسؤولي البعثة الفرنسية، بعد اكتشاف تعرض حجر أثري ضخم يزن نحو 26 طنًا للكسر داخل معابد الكرنك، أثناء نقله باستخدام ونش مخصص لذلك، بإشراف أحد الأثريين الفرنسيين العاملين بالموقع.

وأفادت مصادر أثرية من داخل معابد الكرنك بأنه عقب وقوع الحادث، تقرر إيقاف جميع أعمال نقل الأحجار بشكل كامل حتى انتهاء التحقيقات، لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالحجر، والتأكد من ملابسات الواقعة.

كما يجري التحقيق في أسباب نقل الحجر دون الحصول على موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار، وسط متابعة دقيقة لمعرفة تفاصيل العمل في المنطقة الأثرية المعنية.