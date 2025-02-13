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وفد أوروبي يزور الدقهلية للاطلاع على مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر-صور

04:45 م الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    وفد أوروبي يزور الدقهلية
  • عرض 8 صورة
    وفد أوروبي يزور الدقهلية
  • عرض 8 صورة
    وفد أوروبي يزور الدقهلية
  • عرض 8 صورة
    وفد أوروبي يزور الدقهلية
  • عرض 8 صورة
    وفد أوروبي يزور الدقهلية
  • عرض 8 صورة
    وفد أوروبي يزور الدقهلية
  • عرض 8 صورة
    وفد أوروبي يزور الدقهلية
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الدقهلية - رامي محمود:

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، وفدا من الاتحاد الأوروبي، لبحث آخر مستجدات ومراحل التنفيذ لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

وأكد مرزوق، أن المحافظة تتابع عن كثب أعمال تنفيذ المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة .

ورحب محافظ الدقهلية بالسيدة، ميلاني إنيس "INNISS MELANIE"، والمهندس منير حسني مدير المشروع ورئيس فريق العمل، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوفد المرافق لهم، معربا عن تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي في التعاون مع المحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية، على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحسين نوعية مياه الشرب بمشروع كيتشنر، وتهدف إلى الحفاظ على بيئة نظيفة ومياه صحية، كجزء من منظومة كاملة تتبناها الدولة لتحسين نوعية مياه الشرب في مختلف المناطق بالمحافظة.

وأضاف مرزوق، أن المحافظة في نفس السياق، قطعت شوطا كبيرا من خلال غلق المقالب العشوائية وإنشاء مقالب صحية، وتقوم المحافظة بجهود كبيرة في تعظيم الاستفادة من منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة على مستوى المحافظة، وأكد أنه وجه بتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أعمال التنفيذ وتوفير جميع سبل الدعم لسرعة الإنجاز.

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