إعلان

محافظ قنا يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة قوص -صور

04:12 م الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سوق اليوم الواحد بمدينة قوص
  • عرض 7 صورة
    سوق اليوم الواحد بمدينة قوص
  • عرض 7 صورة
    سوق اليوم الواحد بمدينة قوص
  • عرض 7 صورة
    سوق اليوم الواحد بمدينة قوص
  • عرض 7 صورة
    سوق اليوم الواحد بمدينة قوص
  • عرض 7 صورة
    سوق اليوم الواحد بمدينة قوص
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي :

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بمدينة قوص، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

وأوضح محافظ قنا، أن افتتاح سوق اليوم الواحد بمركز قوص يأتي استكمالًا لسلسلة "أسواق اليوم الواحد" التي يتم تنفيذها في مختلف مراكز المحافظة، وفي إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية، مما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة ويحسن المظهر الجمالي لشوارع المدن.

وأضاف "عبد الحليم" أن سوق قوص هو ثالث الأسواق التي تم افتتاحها بعد سوق قنا وسوق نجع حمادي، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تقليل عدد الوسطاء في عملية توريد السلع، مما يسهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، مشيرا إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية والجهات الحكومية المعنية.


وأوضح حسن القط مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا أن السوق يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، إلى جانب منتجات رمضان، لضمان توافر جميع الاحتياجات اليومية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه تم توفير أكثر من بائع لكل سلعة لتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى الإقبال الكثيف من المواطنين على السوق للاستفادة من الأسعار المخفضة للمعروضات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قنا مدينة قوص خالد عبد الحليم سوق اليوم الواحد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحزمة الاجتماعية والمعاشات والإيجار القديم.. ننشر أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفي
اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بسفينة تجارية في البحر المتوسط