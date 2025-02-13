محافظ قنا يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة قوص -صور

قنا- عبدالرحمن القرشي :

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بمدينة قوص، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

وأوضح محافظ قنا، أن افتتاح سوق اليوم الواحد بمركز قوص يأتي استكمالًا لسلسلة "أسواق اليوم الواحد" التي يتم تنفيذها في مختلف مراكز المحافظة، وفي إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية، مما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة ويحسن المظهر الجمالي لشوارع المدن.

وأضاف "عبد الحليم" أن سوق قوص هو ثالث الأسواق التي تم افتتاحها بعد سوق قنا وسوق نجع حمادي، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تقليل عدد الوسطاء في عملية توريد السلع، مما يسهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، مشيرا إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية والجهات الحكومية المعنية.



وأوضح حسن القط مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا أن السوق يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، إلى جانب منتجات رمضان، لضمان توافر جميع الاحتياجات اليومية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه تم توفير أكثر من بائع لكل سلعة لتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى الإقبال الكثيف من المواطنين على السوق للاستفادة من الأسعار المخفضة للمعروضات.