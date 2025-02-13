سابقة طبية في جامعة قناة السويس.. استئصال ورم سرطاني بتقنية 4K ICG Tower

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح فريق جراحة الأورام بمستشفى جامعة قناة السويس، في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالقولون الصاعد لسيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، مستخدمين تقنية 4K ICG Tower المتطورة، وذلك لأول مرة بمنطقة القناة وسيناء.

اعتمد الفريق الجراحي على تقنية المنظار الجراحي 4K ICG Tower التي توفر رؤية فائقة الوضوح، ما يسهم في تحسين دقة الجراحة وتقليل المضاعفات. كما تم استخدام صبغة ICG لتقييم تدفق الدم في الأمعاء، مما يضمن الحفاظ على الأنسجة الحيوية بعد الاستئصال، ويعزز من فرص التعافي السريع.

وجرى تنفيذ الجراحة بأسلوب طفيف التوغل، مما قلل من حجم التدخل الجراحي وساعد في تقليل الألم وتسريع الشفاء، مقارنةً بالجراحات التقليدية. خرجت المريضة من غرفة العمليات بحالة مستقرة، وسط متابعة طبية دقيقة لضمان تعافيها التام.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير في مجال جراحة الأورام بالمستشفى الجامعي، مشيرًا إلى التزام الأطباء بتقديم أحدث الحلول العلاجية للمرضى.

من جانبه، شدد الدكتور نادر النمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على أن المستشفى يسعى ليكون مركزًا طبيًا رائدًا في المنطقة، مستندًا إلى كفاءات طبية متميزة وتقنيات حديثة، ما يفتح آفاقًا جديدة في جراحات الأورام المتقدمة.

قاد الجراحة الدكتور عماد حكام، رئيس قسم جراحة الأورام، والدكتور أحمد مهدي، نائب مدير المستشفى الجامعي ومدير العمليات، بمشاركة الدكتور محمد زايد، الدكتور عمر منسي، الدكتورة إيريني عماد، والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن من فريق جراحة الأورام.

كما ضم الفريق الطبي فريق التخدير والعناية المركزة، بقيادة الدكتور مدحت لمعي، مدرس التخدير والعناية المركزة، بمشاركة الدكتور عمر صلاح، والدكتورة خلود عاشور.

وأسهم الطاقم التمريضي بدور محوري في نجاح العملية، تحت إشراف هدى صبحي، ومشاركة جهاد محمد إبراهيم، و رحاب محمد سلامة، وندى حسام طنطاوي، ورنا غريب إمام.

يعد هذا الإنجاز الطبي علامة فارقة في تاريخ مستشفيات جامعة قناة السويس، مما يعزز مكانتها كمركز متقدم في جراحات الأورام، ويؤكد التزامها بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية بأحدث التقنيات العالمية.