"سكن لكل المصريين 6".. طرح شقق إسكان اجتماعي جديدة بمقدم 50 ألف جنيه

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد للمواطنين مستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013 بموقع (حي الجنوب - الرسوة منطقة محمد مهران)، سكن لكل المصريين "6" لمنخفضي الدخل بنظام التمويل العقاري.

وتضمن الإعلان أنه سيجرى حجز وحدات سكنية لتسليم خلال 36 شهر والتي تقدر بمبلغ 750 ألف جنيه - قابلة للزيادة بنسبة 10% - بمساحة تصل إلى 75 متر مربع، ويتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 355 جنيه لاترد ولاتسترد، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكنة بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى التسجيل والتقديم على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg) لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بالكراسة، وذلك اعتبارا من 27 فبراير 2025 إلى 27 مارس 2025.

ويشترط الصندوق أن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013 بمحافظة بورسعيد طبقا للبيانات الواردة من المحافظة بمقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، موضحين أن التعاقد بنظام التمويل العقاري للعملاء منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويا بمقدم يبدأ من 25% من قيمة الوحدة لمدة تصل إلى 20 سنة، تفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقا للترتيب وهو المتزوج ويعول أولا، ثم الأرملة والأرمل ويعول، ويليهم المطلقة والمطلق ويعوله، رابعاً المتزوج ولا يعول، وخامساً: الأعزب شاملا: المطلق ولا يعول والأرمل ولا يعول والأرملة ولا تعول والمطلقة ولا تعول، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عدداً في حالة المتزوج والأرمل والمطلق الذي يعول.

ووفقا للشروط، فإنه في حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنا، على ألا يزيد صافي الدخل الشهري السنوي من كافة مصادر الدخل عن ما هو موضح بالإعلان.