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كأس العالم للأندية في الأقصر.. انتهاء أعمال رصف الطرق المؤدية إلى معبد حتشبسوت

02:02 م الخميس 13 فبراير 2025
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    انتهاء أعمال رصف الطرق المؤدية إلى معبد حتشبسوت
  • عرض 3 صورة
    انتهاء أعمال رصف الطرق المؤدية إلى معبد حتشبسوت
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الأقصر - محمد محروس:


انتهت أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى معبد حتشبسوت بالبر الغربي لمدينة الأقصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتهيئة المنطقة استعدادًا للاحتفالية العالمية التي ينظمها النادي الأهلي يوم 14 فبراير الجاري، لاستقبال النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة ورموز الرياضة المصرية والعالمية.

وأعلنت الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، عن انتهاء جميع أعمال الرصف، حيث تم تنفيذ طبقة لصق RC ووضع طبقة سطحية بسمك 6 سم على مساحة إجمالية بلغت 5000 متر مربع، بما يضمن جاهزية الطرق لاستقبال الحدث الكبير.

وفي هذا الإطار، أجرى محافظ الأقصر جولة تفقدية بمركز ومدينة القرنة لمتابعة سير أعمال رصف وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، كما تفقد تجهيزات إقامة الاحتفالية بمعبد حتشبسوت، موجهًا بسرعة استكمال أعمال رصف الطريق الداخلي للمعبد وساحة الانتظار الخاصة به، لضمان جاهزية الموقع لاستقبال الضيوف.

يُذكر أن معبد حتشبسوت بالدير البحري يُعد من أبرز المعالم الأثرية على خريطة السياحة العالمية، ويستقطب آلاف الزوار سنويًا من مختلف أنحاء العالم.

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الأقصر أعمال رصف معبد حتشبسوت
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