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طالب في البحيرة يعثر على 60 ألف جنيه ويُعيدها إلى صاحبها -صور

01:52 م الخميس 13 فبراير 2025
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    تكريم طالب اعاده 60 الف جنيه عثر عليا
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    مدير إدارة التحرير يكرم الطالب
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    شهاده التقدير التي حصل عليها الطالب
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    تكريم طالب أعاد مبلغ مالي عثر عليه
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البحيرة - أحمد نصرة:

أعاد طالب بإدارة التحرير التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة، مبلغ مالي يقدر بـ 60 ألف جنيه إلى صاحبه، بعدما عثر عليه بجوار مدرسته.

ووجد خالد جودة الذهبي، الطالب بالصف الثاني الاعدادي، بمدرسة نور الهدي، المبلغ أثناء دخوله إلى المدرسة وسلمه إلي إدارة المدرسة، التي أعلنت عن المبلغ و توصلت إلى صاحبه بعد أن أدلى بأوصافه.

وكرمت إدارة التحرير الطالب ، تقديرًا لأمانته وتصرفه المثالي، ومنحه سعيد محجوب مدير عام الإدارة شهادة تقدير، كما قدم يوسف الديب، وكيل الوزارة الشكر للطالب وعائلته، ووجه بتكريم الطالب فى طابور الصباح بالمدرسة ليكون قدوة لباقي زملائه.

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البحيرة مبلغ مالي الصف الثاني الاعدادي مدرسة نور الهدي خالد جودة الذهبي
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