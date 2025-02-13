إعلان

أسوان السينمائي لأفلام الجنوب يعلن عن تأجيل دورته الأولى.. والسبب صعوبات غير مبررة

11:41 ص الخميس 13 فبراير 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت إدارة فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب، عن تأجيل دورتها الأولى في مدينة أسوان، والتي كان مقرر إقامتها في الفترة من 13-17 فبراير الجارى

وجاء نص بيان إدارة الفعاليات كالتالي: "بقلوب ثقيلة وأمل لا يزال ينبض رغم المعوقات، نعلن عن تأجيل الدورة الأولى من فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب التي كان مقرر لها الفترة من 13 فبراير حتى 17 فبراير 2025، هذا القرار لم يكن سهلًا، بل جاء بعد جهد كبير وبذل كل ما في وسعنا لتقديم فعالية تستحق إبداعاتكم وقصصكم، ومع ذلك، واجهنا صعوبات وتحديات غير مبررة و ظروفًا خارجة عن إرادتنا جعلت من الصعب علينا المضي قدماً في الوقت الحالي".

تابع البيان :" نحن نعلم أن هذا التأجيل سيسبب خيبة أمل للكثيرين، خاصة لمن آمنوا برسالتنا وانتظروا هذه الفرصة لتسليط الضوء على أفلام الجنوب وقصصه التي تستحق أن تُروى. كل فيلم كان سيُعرض، وكل قصة كانت ستُسمع، هي جزء منا، ونعدكم بأننا لن نتخلى عنها، نشكر كل من وقف بجانبنا حتى هذه اللحظة: الجمهور العزيز، صناع الأفلام، الفنانين، والمتطوعين الذين بذلوا وقتهم وطاقتهم. دعمكم هو ما يعطينا الأمل لمواصلة هذه الرحلة".

0

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان أسوان السينمائي لأفلام الجنوب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه بشكل مفاجئ خلال تعاملات أمس؟
ملامح الحزمة الاجتماعية.. ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة
صور.. اصطفاف سيارات تحمل منازل متنقلة على معبر رفح لدخول قطاع غزة
فرص أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تزيد شدة البرودة