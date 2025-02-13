أسوان السينمائي لأفلام الجنوب يعلن عن تأجيل دورته الأولى.. والسبب صعوبات غير مبررة

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت إدارة فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب، عن تأجيل دورتها الأولى في مدينة أسوان، والتي كان مقرر إقامتها في الفترة من 13-17 فبراير الجارى

وجاء نص بيان إدارة الفعاليات كالتالي: "بقلوب ثقيلة وأمل لا يزال ينبض رغم المعوقات، نعلن عن تأجيل الدورة الأولى من فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب التي كان مقرر لها الفترة من 13 فبراير حتى 17 فبراير 2025، هذا القرار لم يكن سهلًا، بل جاء بعد جهد كبير وبذل كل ما في وسعنا لتقديم فعالية تستحق إبداعاتكم وقصصكم، ومع ذلك، واجهنا صعوبات وتحديات غير مبررة و ظروفًا خارجة عن إرادتنا جعلت من الصعب علينا المضي قدماً في الوقت الحالي".

تابع البيان :" نحن نعلم أن هذا التأجيل سيسبب خيبة أمل للكثيرين، خاصة لمن آمنوا برسالتنا وانتظروا هذه الفرصة لتسليط الضوء على أفلام الجنوب وقصصه التي تستحق أن تُروى. كل فيلم كان سيُعرض، وكل قصة كانت ستُسمع، هي جزء منا، ونعدكم بأننا لن نتخلى عنها، نشكر كل من وقف بجانبنا حتى هذه اللحظة: الجمهور العزيز، صناع الأفلام، الفنانين، والمتطوعين الذين بذلوا وقتهم وطاقتهم. دعمكم هو ما يعطينا الأمل لمواصلة هذه الرحلة".