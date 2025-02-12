مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، واصطدام سيارتين ميكروباص ونقل بها، على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، واصطدام سيارتين ميكروباص ونقل بها، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "محمود.ش.ص" 24 عامًا، و"عبد الفتاح.م.ع" 45 عامًا، وشخص ثالث مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، وإصابة "صديق.ك.ع" 61 عامًا، و"روحية.ع.س، 53 عامًا، و"حسين.م.ح" 43 عامًا، و"سيد.ش.م" 53 عامًا، و "عبدالعزيز.ر.م" 24 عامًا، و"إبراهيم.ا.أ" 51 عامًا.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.