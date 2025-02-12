الأول من نوعه.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى جراحات الاختلافات الخلقية للأطفال - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تفقد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مستشفى نيل الأمل المتخصص في جراحات أطفال الاختلافات الخلقية بالمجان، والذي يعد المستشفى الأول من نوعه في مصر وأفريقيا.

واستمع محافظ الإسكندرية إلى شرح تفصيلي عن المستشفى وأقسامه من مدير المستشفى، حيث تم إنشاؤه عام 2022 ويضم ما يقرب من 40 عيادة تخصصية وتأهيلية، بالإضافة إلى 9 تخصصات جراحية تشمل الأطفال، العظام، المخ والأعصاب، التجميل، القلب، الأسنان، الوجه والفكين، العمود الفقري، والأنف والأذن والحنجرة.

ويقدم المستشفى رعاية صحية متكاملة لأطفال الاختلافات الخلقية من التشخيص إلى الجراحات المعقدة والمتابعة المستمرة من عمر يوم وحتى 18 سنة، ويستقبل المستشفى ما يقرب من 300 حالة يوميًا، وقد أجرى 2513 عملية جراحية حتى الآن.

وأكد محافظ الإسكندرية خلال جولته في أقسام المستشفى أن مستشفى نيل الأمل يُعد نموذجًا مشرفًا لجهود المجتمع المدني في تقديم خدمات طبية ذات جودة وكفاءة عالية بالمجان، وتأتي زيارته في إطار دعم وتشجيع جهود المجتمع المدني في تقديم الخدمات الطبية المجانية.

وأعرب المحافظ عن تقديره للمجتمع المدني ورجال الأعمال الذين ساهموا في بناء وتشغيل هذا الصرح الطبي المشرف، مشيرًا إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم الدعم والرعاية الممكنة للمستشفى لمساعدته في تقديم خدماته الطبية المجانية لأطفال الاختلافات الخلقية.

وثمّن الجهود التي يبذلها العاملون في المستشفى وكفاءتهم في التعامل مع الأطفال وذويهم، واهتمامهم بمراعاة الحالات النفسية للأطفال، مشيدًا بمستوى التجهيزات التي تضم أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن مستشفى نيل الأمل يضم وحدة عناية مركزة تسع لأكثر من 40 مريضًا من حديثي الولادة وأطفال الاختلافات الخلقية، ومركز أشعة تشخيصية للأطفال، ومركز البحث العلمي ومعامل الجينات، ووحدة طب الأجنة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ووحدة العمليات الجراحية والمناظير لتقديم العمليات في كافة التخصصات الدقيقة والمستعصية، كما يضم المستشفى نحو 40 عيادة تخصصية وتكاملية ومركز تأهيلي، وتبلغ سعته 62 سريرًا و3 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

جاء ذلك بحضور كرام كردي عبدالفتاح، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيل الأمل، والدكتور صابر وهيب، رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمد عبد الملاك، مدير عام المستشفى.