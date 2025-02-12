إعلان

الفرخة بـ45 والطماطم بجنيه.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض "رمضان الخير" - صور

10:46 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفرخة بـ45 والطماطم بجنيه.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض رمضان الخير (4)
  • عرض 6 صورة
    الفرخة بـ45 والطماطم بجنيه.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض رمضان الخير (3)
  • عرض 6 صورة
    الفرخة بـ45 والطماطم بجنيه.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض رمضان الخير (2)
  • عرض 6 صورة
    الفرخة بـ45 والطماطم بجنيه.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض رمضان الخير (5)
  • عرض 6 صورة
    الفرخة بـ45 والطماطم بجنيه.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض رمضان الخير (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، معرض رمضان الخير ضمن مبادرة مع الناس، لتقديم منتجات غذائية مخفضة بنسبة 30% عن مثيلاتها في الأسواق، بحضور الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، وعمرو الشافعي، أمين حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض الذي يُقام على مساحة 1000 متر في الشارع الثلاثيني أحد أهم الشوارع التجارية بالمحافظة، حيث يقع في منتصف المدينة، مشيدًا بالأسعار التي يقدمها المعرض للمواطنين، والتي تهدف إلى دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم خلال شهر رمضان.

ويضم المعرض 20 عارضًا، وبلغ سعر كيلو الطماطم 1 جنيه، والفرخة 45 جنيهًا، والأرز 20 جنيهًا، والزيت 45 جنيهًا، والزبادي 4 جنيهات، بالإضافة إلى العديد من العروض والمنتجات التي تُباع بأسعار مخفضة للمواطنين.

ويتميز المعرض بتنوع المنتجات، حيث يوجد قسم للحوم، وآخر للخضروات، وقسم للفوانيس والزينة الرمضانية، وأقسام للأجبان والمعلبات، مما يضمن للمواطنين شهرًا مستقرًا يمكنهم خلاله شراء ما يحتاجونه بأسعار مناسبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ بورسعيد معرض رمضان الخير بورسعيد منتجات غذائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا