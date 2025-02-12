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اشتعال النيران في سيارة ملاكي نتيجة حادث تصادم بالشرقية

10:39 م الأربعاء 12 فبراير 2025

اشتعال النيران في سيارة ملاكي

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الشرقية - ياسمين عزت:

شهد الطريق المتجه إلى العاشر من رمضان أمام مدخل محور سعد الشاذلي، مساء اليوم الأربعاء، اشتعال النيران في سيارة ملاكي جراء وقوع حادث تصادم، مما أدى لتعطل حركة المرور بالطريق جزئيًا.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من أحد المواطنين باشتعال النيران في سيارة ملاكي على الطريق أمام مدخل محور سعد الشاذلي المتجه إلى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وقال شهود عيان في محيط الواقعة، إن النيران اشتعلت في السيارة بسبب وقوع حادث تصادم، لافتين إلى أن البعض حاولوا إخماد النيران لكن دون جدوى.

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اشتعال النيران في سيارة ملاكي حادث تصادم بالشرقية مدخل محور سعد الشاذلي
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